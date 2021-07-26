تعرف على أخر جديد في صفقات بيراميدز بالميركاتو الصيفي

طلب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من إدارته سرعة التحرك فى الفترة المقبلة لدعم صفوفه بصفقات جديدة تتراوح من 8 إلى 10 لاعبين فى الميركاتو الصيفى استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل.









وقدم جونياس تقريرًا فنيًا لإدارة بيراميدز أكد خلاله حاجة الفريق للتعاقد مع لاعبين فى مراكز رأس الحربة بواقع مهاجمين دفعة واحدة بالإضافة إلى جناح أيمن وصانع ألعاب فى ظل التوجه لرحيل الثنائى أحمد الشيخ ومحمد فاروق عن الفريق بخلاف جون أنطوى ودييجو رولان رأسى الحربة إلى جانب ضم لاعبى ارتكاز بعد الاستقرار على فتح باب الرحيل أمام نبيل دونجا المطلوب فى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واستقدام ظهيرى جنب أيمن وأيسر فى ظل تقدم سن أحمد فتحى وامكانية رحيل طارق طه المطلوب فى عدة أندية خلال الميركاتو الصيفى.









وأوصى المدرب اليونانى بضرورة التركيز على ضم لاعبين صغار السن فى ظل ارتفاع متوسط أعمار الفريق بشكل كبير فى الموسم الجارى ووجود العديد من اللاعبين ممن تخطوا حاجز الثلاثين عامًا.









ويسعى الفريق السماوي حتى الآن في ضم عبد الرحمن مجدي نجم المنتخب الأولمبي والنادي الإسماعيلي، بالإضافة إلى ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، وأنهى أتفاقه مع مصر المقاصة حو انضمام نجم الفريق عبدالله مجدي إلى صفوف السماوي، وربما تشهد الفترة المقبلة صفقة تبادلية كبيرة بين بيراميدز والزمالك يحصل من خلالها بيراميدز على أكثر من لاعب.



