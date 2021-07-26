موعد مباراة يوفنتوس الأولى في الدوري الإيطالي 2021 - 2021

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية حول العالم، موعد انطلاق منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد والمقرر له يوم 22 أغسطس المقبل، على أن ينتهي يوم 22 مايو من العام المقبل 2022.









واسفرت نتائج قرعة الكالتشيو الايطالي، عن جدول فريق يوفنتوس في الموسم المقبل، حيث يستهل فريق السيدة العجوز مشواره بمواجهة قوية أمام نادي أودينيزي، يوم 22 أغسطس المقبل ولكن لم يتم تحديد موعدها حتي الآن.









جدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان بقيادة مديره الفني السابق أنطونيو كونتي، تمكن من حصد لقب الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، للمرة الأولى بعد غياب دام 11 عاما.









في حين تواجد اليوفي في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي خلف ميلان صاحب وصافة الدوري واتلانتا الذي حل ثالثا في الترتيب.



