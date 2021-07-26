أولمبياد طوكيو.. محمد حمزة يخسر في ربع النهائي من بطل التشيك بمنافسات سلاح الشيش

تلقى البطل المصري محمد ماهر حمزة خسارة على يد لاعب التشيك 15- 9 في دور الثمانية لسلاح الشيش ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.









وكان حمزة قد تأهل إلى ربع نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتي تقام خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.









واستطاع حمزة الفوز على لاعب إيطاليا بنتيجة15-13 بعد مباراة قوية كان متأخرا في أغلبها ولكنه عاد ليتفوق ويفوز 15-13.









وكان اللاعب قد تأهل لدور ال16 بعد التغلب على بطل بريطانيا ماركوس ميبستيد المصنف 11 عالميا والفوز عليه بنتيجة 15-13 .









وكان منتخب السلاح افتتح منافساته أول أمس بمشاركة محمد عامر الذي ودع المنافسات ودور ال 16 أمام الكوري الجنوبي سانجوك أهو بنتيجة 15/9 وزياد السيسي الذي ودع منافسات سلاح بعد الهزيمة من بطل جورجيا بنتيجة 15/12 ومهاب سامر الذي خسر أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادزي بنتيجة 15-13.









جدير بالذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة



