Advertisements

أولمبياد طوكيو.. محمد حمزة يخسر في ربع النهائي من بطل التشيك بمنافسات سلاح الشيش

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقى البطل المصري محمد ماهر حمزة خسارة على يد لاعب التشيك 15- 9 في دور الثمانية لسلاح الشيش ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.


وكان حمزة قد تأهل إلى ربع نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتي تقام خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.


واستطاع حمزة الفوز على لاعب إيطاليا بنتيجة15-13 بعد مباراة قوية كان متأخرا في أغلبها ولكنه عاد ليتفوق ويفوز 15-13.


وكان اللاعب قد تأهل لدور ال16 بعد التغلب على بطل بريطانيا ماركوس ميبستيد المصنف 11 عالميا والفوز عليه بنتيجة 15-13 .


وكان منتخب السلاح افتتح منافساته أول أمس بمشاركة محمد عامر الذي ودع المنافسات ودور ال 16 أمام الكوري الجنوبي سانجوك أهو بنتيجة 15/9 وزياد السيسي الذي ودع منافسات سلاح بعد الهزيمة من بطل جورجيا بنتيجة 15/12 ومهاب سامر الذي خسر أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادزي بنتيجة 15-13.


جدير بالذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد حمزة يخسر في ربع النهائي طل التشيك بمنافسات سلاح الشيش بمنافسات سلاح الشيش

أخبار تهمك

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 14 ساعة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ فيروسات يصدم المصريين بشأن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. محمد عامر يتأهل لدور الـ16 في سلاح السابر

أولمبياد طوكيو.. زياد السيسي يتأهل إلى دور الـ16 في سلاح السابر

أولمبياد طوكيو.. زياد السيسى يودع منافسات السلاح من دور الـ16

أولمبياد طوكيو.. محمد عامر يتأهل لثمن نهائى السلاح

أولمبياد طوكيو.. يارا الشرقاوي تودع منافسات فردي سلاح الشيش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

07:37 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان