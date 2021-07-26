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أستاذ موارد مائية يحذر السودان بسبب السد الإثيوبي (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا فشلت في إكمال الملء الثاني لسد النهضة لذلك لم تذكر كمية التخزين، موضحا أن الخرسانة توقفت عند 8 متر عند منسوب 573 متر، وهذا المنسوب لا يخزن سوى 3 مليار متر مكعب.

وأضاف "شراقي"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن مستوى البحيرة اقترب من قمة السد، وكان هناك ضرورة لسحب جميع المعدات وإلا سيجرفها الفيضان، وفي اليوم التالي غمرت المياه أعلى الممر الاوسط للسد وبدأت تنتقل للجهة الاخرى، وهناك أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثاني رغم أنها اضطرت لسحب المعدات نتيجة هجوم الفيضانات، واكتفت بـ 3 مليار متر مكعب بالإضافة لـ 5 مليار متر مكعب تم تخزينها في العام الماضي.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا حتى اليوم لم تنتهي من المرحلة الاولى للسد الإثيوبي الخاصة بتركيب التوربينات والتخزين والتشغيل، لافتًا إلى أن منطقة سد النهضة تواجه العديد من المشكلات البيولوجية سواء الفوالق أو الصخور المتحللة او لكونها منطقة مرتفعة أعلى من السودان، مشيرًا إلى أنه حال حدوث فيضانات في إثيوبيا مثل التي تحدث في أوروبا فلن تتضرر إثيوبيا لكون السد يقع على حدود إثيوبيا ولكن انهيار سد النهضة يمثل دمار للسودان التي يقيم بها 20 مليون مواطن.

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