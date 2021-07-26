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طلاب أزهر شمال سيناء يؤدون امتحان مادة التاريخ

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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قال الشيخ محسن ابوالقاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أنه امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، انطلقت، اليوم الاثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إنه يؤدي الامتحان عدد 365 طالبًا وطالبة في 8 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، ووسط سيناء.

وأضاف أبوالقاسم إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان، مضيفا أن هناك غرفة عمليات لرصد أي أحداث علي مداري الساعة أثناء فترة الامتحانات.

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