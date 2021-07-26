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"عمري ما استسلم".. مطرب المهرجانات عنبة يتراجع عن قرار اعتزاله

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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أعلن مطرب المهرجانات مصطفى عنبه عن تراجعه في قرار اعتزاله للفن، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


كتب "عنبة":"الواحد تعب أوي عشان يوصل للي هو فيه دلوقتي انا فعلا كنت ناوي أبطل مش يأس مني والله ولا استسلام أنا عمري ما استسلم وعمري ما انسى فضل ربنا عليا والناس اللي بتسمعني بحبكو".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفي عنبه أغنية "الملوك" بالتعاون مع زوكش، أحمد سعد، دبل، وهي من توزيع موسيقي كلوبكس، وإنتاج محمد جابر.



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