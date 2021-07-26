تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولي علي صفحات الغش بامتحانات الثانوية



وتعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book، والأسئلة الاختيار من متعدد، ويسمح للطالب دخول اللجان بالكتاب المدرسي أو نسخة مصورة منه وعليه ملاحظات الطالب فقط.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد19 المعروف إعلاميا باسم كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية.

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى كما ادعي مروجوه، بعد 10 دقائق فقط من بدء اللجان الامتحانية للثانوية العامة 2020/2021.وبدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، اليوم الأثنين الموافق 26 يوليو 2021، في أداء امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالبطالبة.وبدأ امتحان اللغة الاجنبية الأولي منذ قليل، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، ويمتد حتي الواحدة ظهرًا، تجدر الاشارة، إلى أنه يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان ورقيًا على البابل شيت بنظام التقييم الجديد، الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على حل المشكلات والإبداع وليس الحفظ.