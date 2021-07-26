غياب 145 طالبا عن امتحان الإنجليزي للثانوية العامة "علمي" ببني سويف

أعلنت سهام يوسف، وكيل التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن غياب 26 طالبا وطالبة، عن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة ـ الشعبة العلمية، في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي".



وأكدت وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، ان إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدون بالشعبة العلمية (10290) طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم (10145) طالبا وطالبة، وغاب منهم (145) طالبا وطالبة.



وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزي" والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.



وأكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.



وشّدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.



ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين "علمي وأدبي" موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

