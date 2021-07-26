أستاذ مناعة يحذر المقبلين على لقاح كورونا من هذا الأمر (فيديو)



وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن وصول مصر إلى درجة الحماية المطلوبة لتقليل فرص الإصابة بعدوى كورونا يتطلب وصول نحو 60% من المواطنين على لقاح كورونا، ولكننا لم نصل لهذه النسبة حتى الآن ولهذا هناك تخوف من انتشار الفيروس خاصة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف أن تواجد المواطنين في أماكن مغلقة خلال فصل الشتاء يعطي فرصة أكبر لانتشار الفيروس، ولهذا تسعى الدولة لزيادة نسبة الحاصلين على اللقاح.



وعن سلالات كورونا، أوضح أن سلالة دلتا تهمين على إصابات كورونا، حيث أن 75% من إصابات كورونا على مستوى العالم تكون بسبب هذه السلالة، منوها بأن تشديد الرقابة على منافذ الدولة يساعد في عدم وصول هذه السلالة لمصر.



وأكد أن لقاحات كورونا أثبتت فاعلية شديدة خاصة في منع الوفيات، والتعرض لمضاعفات الإصابة بكورونا، فضلا على أنها تمنع الإصابة بنسبة كبيرة، مضيفا أن فوائد اللقاح تفوق الآثار الجانبية للقاح، معلقا: "الآثار الجانبية نادرة الحدوث"، منوها بأن الحصول على مسكن بشكل استباقي قبل الحصول على اللقاح ليس له فائدة، ولا ضرورة، وليس علميا، حيث نأخذ الأدوية عند اللزوم.



قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بطب عين شمس، إن مصر تشهد انحسار شديد لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وهذا بفضل جهود الدولة ووزارة الصحة إلى جانب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وحرصهم على الحصول على اللقاح.