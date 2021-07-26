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بأسلوب المغافلة.. ضبط سائق سرق سيدة بمصر الجديدة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بأنها عقب استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة، وعقب نزولها اكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمى - مشغولات ذهبية - مجموعة من العطور -متعلقات شخصية) من داخل الحقائب الخاصة بها واتهمت قائد السيارة بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة أحد الأشخاص "سائق بالشركة المشار إليها، مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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