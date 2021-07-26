التعليم تكشف موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادى، بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وطبقًا للجدول الذي تعلنه كل مديرية.



وأوضحت الوزارة، أن المديريات تضع جداول الامتحانات ويتم اعتمادها من المحافظ كما يتم وضع الأسئلة فى كل مادة ويعقد الامتحان لكل مادة منفردا، موضحة أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط.



وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وبالنسبة للطلاب المصريين العالقون بالخارج، أوضحت الوزارة أنه سوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وقالت مصادر مسئولة، إن الامتحانات ستعقد فى أغسطس المقبل، وتحدد موعد انطلاق الامتحان المديريات التعليمية.



وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات (منهج كامل) طبقًا لجدول كل مديرية بواقع (15 سؤال) نوعية الاختيار من متعدد وفي زمن قدره (60 دقيقة).





