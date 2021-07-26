Advertisements

التعليم تكشف موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادى، بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وطبقًا للجدول الذي تعلنه كل مديرية.

وأوضحت الوزارة، أن المديريات تضع جداول الامتحانات ويتم اعتمادها من المحافظ كما يتم وضع الأسئلة فى كل مادة ويعقد الامتحان لكل مادة منفردا، موضحة أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وبالنسبة للطلاب المصريين العالقون بالخارج، أوضحت الوزارة أنه سوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وقالت مصادر مسئولة، إن الامتحانات ستعقد فى أغسطس المقبل، وتحدد موعد انطلاق الامتحان المديريات التعليمية.

وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات (منهج كامل) طبقًا لجدول كل مديرية بواقع (15 سؤال) نوعية الاختيار من متعدد وفي زمن قدره (60 دقيقة).


أخبار تهمك

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على سيناريوهات تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور ثمن النهائي بالأولمبياد

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يوجه طلبا إلى كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 15 ساعة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

07:37 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان