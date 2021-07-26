فيديو - بدى أبطل.. كليب جديد لـ ربيع الأسمر



"بدي بطل" من كلمات د. عصام المولى، لحن ربيع الأسمر، توزيع علي حسون، تسجيل وميكساج هشام بندقجي.



الأغنية باللهجة اللبنانية وهي من النوع الإيقاعي المفعم بالحيوية والإيجابية، والغني بالحس الفكاهي، وفي الوقت نفسه تطرح قضية هامة تتعلق بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا، وتحول معظم شبابنا إلى ضحايا الواقع الافتراضي، وأهمية اتخاذنا قرار التخفيف من الإفراط في استخدام الوسائل التكنولوجية للوصول إلى برّ الأمان والعودة إلى الحياة بمفهومها الطبيعي، حتى لو من خلال "البلوك".











الجدير بالذكر أن ربيع الأسمر احتفل مع جمهوره الكبير بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إحيائه مجموعة من الحفلات الغنائية تنقل خلالها في عدد من المناطق اللبنانية.

طرح الفنان ربيع الأسمر، أغنية جديدة بعنوان "بدى أبطل"، يتناول فيها اعتزال كلّ ما من شأنه أن يضرّ بإحساس المرء وحياته.