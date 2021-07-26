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خلال24 ساعة.. ضبط (37) قطعة سلاح نارى و(81) قضية مخدرات

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (37) قطعة سلاح نارى، (81) قضية مخدرات وتنفيذ (37876) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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