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خبيرة تكشف عن أسباب تباين مؤشرات البورصة خلال تعامل اليوم

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:09 ص
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه خلال جلسة اليوم الاثنين ، عادت المؤشرات الي التباين مرة أخري بعد أكثر من 6 جلسات من الإرتفاعات المتوالية .


وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه بعد  وصول المؤشر الرئيسي للبورصة الي أعلي مستوي الـ  10700 نقطة بسبب تكوين مراكز شرائية في الأسهم القيادية من قبل المؤسسات وخاصة الأجنبية ووصول التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي الي سعر 59 جنية ، حيث بدات المؤسسات من جلسة أمس الأحد في تبديل مراكزها والتواجد في جانب البيع .

وأشارت الخبيرة الي أن شراء الأسهم  قبل أجازة عيد الأضحي كان علي أسعار منخفضة  ومنذ بداية شهر 7 شجعهم الارتفاع في الأسعار الي عملية جني أرباح سريعة والتي أدي الي تذبذب وتباين في أداء المؤشرات وهذا ما ظهر في جلسة اليوم 


اما عن المؤشرات الفرعية فقد استمرت في المنطقة الخضراء ، حيث ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.79% وهي تقدر بحوالي 20 نقطة ليصل الي 2593 نقطة ، وامتدت الارتفاعات للمؤشر 100 الاوسع نطاق بنسبة 0.49% وهي تقدر بحوالي 17 نقطة ليصل الي 3563 نقطة ، وسط قيم تداول تصل في نهاية الجلسة الي قرابة 2 مليار جنية 
وجاء ارتفاع المؤشرات الفرعية بسبب رسائل الطمئنة الذي بعث بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين مع عدم الخوف من سد النهضة ولا تأثيره ، وأيضاً وبسبب فشل الملء الثاني لسد النهضة

وقد تم التداول علي 177 شركة ، منهم 58 رابحون ،و52 خاسرون ، وقد مال المصرين والعرب والافراد نحو الشراء ، فيما مال الـجانب والمؤسسات نحو البيع .


ولفتت الخبيرة الي أنه هناك ارتفاع  في حصة المؤسسات الأجنبية في السوق المصري الي حدود 10% وتأرجح مراكزهم بين مشترين طارة وبائعين فور ارتفاع الاسعار والمؤشرات.

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