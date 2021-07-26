ضبط 70 طن مخلل فاسد داخل مصنع فى المنوفية



حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (صاحب مصنع مخللات كائن بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية).. لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدامه ملح سياحات محظور استخدامه فى تصنيع المواد الغذائية، وحيازة مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، حيث تم ضبط (65 طن مخلل أنواع مختلفة تحت التجهيز ومنتج نهائى غير صالح للاستهلاك الآدمى- 5 طن ملح سياحات محظور استخدامه فى تصنيع المواد الغذائية).



نجحت شرطة التموين في ضبط 70 طن مخلل وملح سياحات غير صالح للإستهلاك ومحظور استخدامه فى تصنيع المواد الغذائية داخل مصنع "بدون ترخيص" بالمنوفية.