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محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة الطبية البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بقرية ميت كنانه بمركز ومدينة طوخ، وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية.

وأكد المحافظ، أن القافلة أجرت الكشف بأول يوم عمل للقافلة على أكثر من 80 حيوان رأس ماشية بقرية ميت كنانة، وتستمر القافلة لمدة أسبوع بعدد من قرى المحافظة، وهي قرى طنان بقليوب، وقرنفيل بالقناطر الخيرية، والشموت ببنها، وكفر الصهيبي بشبين القناطر.

وتشمل القافلة فحص التناسليات سونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وكذلك عقد دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجانى، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

شارك في الجولة، الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينه طوخ.
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بقرية ميت كنانة بطوخ

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