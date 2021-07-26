أمن المنافذ يضبط 4 قضايا أمن عام وتنفيذ 116 حكما قضائيا متنوعا

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط 4 قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 766 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 116 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.



