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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا أمن عام وتنفيذ 116 حكما قضائيا متنوعا

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.


ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط 4 قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 766 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 116 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.

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