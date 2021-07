جامعة الفيوم تحصل على أحدث المشروعات التى تم اختيارها للتمويل من الإتحاد الأوروبي

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن جامعة الفيوم حصلت على أحدث المشروعات التى تم اختيارها للتمويل من الاتحاد الأوروبي تحت مسمى:

Online pharmacogenomics and personalized medicine for post graduate

program بالتعاون مع جامعة الإسكندرية (المنسق العام للمشروع) وجامعة النيل.



وذكرت الدكتورة هارون منسق المشروع بجامعة الفيوم أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الهامة والحديثة التى تواكب التطور الهائل فى علوم التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية والطب الشخصي، حيث إنه يتضمن التداخل بين البيولوجيا الجزيئية، وعلوم الصيدليات،وأيضا المعلوماتية الحيوية.



كما أفاد الدكتور أحمد جابر شديد أن المشروع يتضمن دراسة تأثير التنوع الوراثي على الإستجابة للأدوية المختلفة من خلال ربط التعبير الجينى مع فاعلية الدواء.



وأشار رئيس أن المشروع يشتمل أيضا على موضوع الطب الشخصى (personalized medicine) وهو الذى يعتمد اساسا على التكنولوجيا الحيوية مرتكزا على طبيعة (DNA) والبروتين لكل مريض، معتمدًا على التقنيات الحديثة المتخصصة مثل التسلسل الجيني والطفرات التى تحدث فى الحامض النووى.



الجدير بالذكر أن المشروع تشارك فيه كلية الصيدلة ويمثلها (الدكتورة منى حته) عميد الكلية، وكلية حاسبات ومعلومات ويمثلها (الدكتورة رانيا أبو السعود) عميدالكلية. في حين يمثل الجانب الطبي للمشروع مستشفى 57357 لعلاج الأطفال.



كما يشارك فى المشروع جامعتا (American Univ of Lebanon & Baurt Arab Univ of Lebanon)

ويشارك الاتحاد الأوروبي بأربع جامعات، وهي: (New Castle univ Uk & Oviedo univ Spain&Thrace Univ Greece & Kiel Univ Germany).