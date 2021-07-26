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الأرصاد توجه تحذيرا لـ المسافرين على الطرق السريعة (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح في المناطق المكشوفة، وهو ما يقلل من الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، حيث ستسجل القاهرة غدا 36 درجة في الظل، وتواصل درجة الحرارة ارتفاعها لتصل يوم الأربعاء إلى 38 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 32 إلى 35 درجة اعتبارا من الغد، محذرا من القيادة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر لوجود شبورة مائية، حيث يفضل أن يكون التحرك على هذه الطرق بعد السادسة صباحا.

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