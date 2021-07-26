اليوم.. مصر للطيران تسيير 67 رحلة جوية دولية وداخلية وشحن جوي

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير ٦٧رحلة جوية، علي مدار اليوم بمعدل ٤٨ رحلة دولية إلى كل من عمّان، تورنتو، دبي، أبوجا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، و١٦ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧١٥٢ راكبا.



وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.