سلاح و مخدرات.. الأمن العام يوجه حملة أمنية بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.





أسفرت جهودها عن ضبط قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهم، وضبط 2 قضية مخدرات وضُبط خلالها (كمية من مخدر الإستروكس – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، كما ضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2145 حكما قضائيا متنوعا.