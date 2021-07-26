Advertisements

سلاح و مخدرات.. الأمن العام يوجه حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.


أسفرت جهودها عن ضبط قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهم، وضبط 2 قضية مخدرات وضُبط خلالها (كمية من مخدر الإستروكس – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، كما ضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2145 حكما قضائيا متنوعا.

أخبار تهمك

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

يوفنتوس يوجه طلبا إلى كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على سيناريوهات تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور ثمن النهائي بالأولمبياد

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 22 ساعة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

07:37 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان