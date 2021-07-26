"عربات زهور وتزيين أتوبيسات النقل العام".. محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدها القومي

احتفلت صباح اليوم الأثنين محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال 69 والذي يوافق 26 يوليو من كل عام، بموكب احتفالي من سور المنتزه إلى رأس التين يتضمن عربات زهور وتزيين أتوبيسات النقل العام المميزة، واستعراضات فنية.



وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021 يضم سلسلة من الفاعليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية، وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخرى.



ويأتي عيد الإسكندرية القومي بمناسبة الذكرى السنوية بخروج الملك فاروق من مصر عام 1952، حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلًا اليخت الملكي المحروسة ومتجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952م.

