Advertisements

محافظ المنيا يبحث حلول فورية لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
Advertisements
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا طارئا، لإيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه، بحي غرب مدينة المنيا، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومعاناتهم.

حضر الاجتماع، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندسة ايمان عبد الرازق، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.


حياة كريمة
أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.

محطة مياه أرض سلطان
ناقش المحافظ خلال الاجتماع، عددًا من الحلول التي سيتم تنفيذها بشكل فوري، ومنها، تشغيل خزان مياه (بوستر)، الواقع بقرية تلة، وذلك لتخزين لمياه، وقت الاستهلاك المنخفض، وإعادة ضخ المياه لحي غرب وقت الذروة، وكذلك يجري تطوير، وإعادة تأهيل، محطة مياه أرض سلطان، عقب توقفها لسنوات طويلة بالإضافة الى تركيب خط مياه مباشر من محطة مياه بنى أحمد، بطول 4 كم وقطر 10 بوصة، لدعم خط المياه بحي غرب.

توافر مياه الشرب
كان المحافظ، قد أجري جولة تفقدية، بحي غرب مدينة المنيا، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمنطقة، وذلك لمعاينة المياه على الطبيعة والتأكد من توافر مياه الشرب، حيث وجه بعقد اجتماعًا طارئًا مع المسؤولين بشركة المياه والهيئة القومية بالمنيا، لإيجاد حلول جذرية سريعة لتلك المشكلة.

أخبار تهمك

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 22 ساعة

يوفنتوس يوجه طلبا إلى كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 21 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 15 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سيناريوهات تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور ثمن النهائي بالأولمبياد

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

07:37 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان