محافظ المنيا يبحث حلول فورية لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا طارئا، لإيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه، بحي غرب مدينة المنيا، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومعاناتهم.



حضر الاجتماع، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندسة ايمان عبد الرازق، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.





حياة كريمة

أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.



محطة مياه أرض سلطان

ناقش المحافظ خلال الاجتماع، عددًا من الحلول التي سيتم تنفيذها بشكل فوري، ومنها، تشغيل خزان مياه (بوستر)، الواقع بقرية تلة، وذلك لتخزين لمياه، وقت الاستهلاك المنخفض، وإعادة ضخ المياه لحي غرب وقت الذروة، وكذلك يجري تطوير، وإعادة تأهيل، محطة مياه أرض سلطان، عقب توقفها لسنوات طويلة بالإضافة الى تركيب خط مياه مباشر من محطة مياه بنى أحمد، بطول 4 كم وقطر 10 بوصة، لدعم خط المياه بحي غرب.



توافر مياه الشرب

كان المحافظ، قد أجري جولة تفقدية، بحي غرب مدينة المنيا، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمنطقة، وذلك لمعاينة المياه على الطبيعة والتأكد من توافر مياه الشرب، حيث وجه بعقد اجتماعًا طارئًا مع المسؤولين بشركة المياه والهيئة القومية بالمنيا، لإيجاد حلول جذرية سريعة لتلك المشكلة.

