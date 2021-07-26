سلوفينيا تقهر الأرجنتين في كرة السلة بأوليمبياد طوكيو

استهل المنتخب السلوفيني مشواره في منافسات كرة السلة للرجال، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بالفوز على نظيره الأرجنتيني (118-100)، اليوم الإثنين، في المجموعة الثالثة.





فرض الفريق السلوفيني تفوقه منذ البداية، وتقدم في الربع الأول (32-24)، وفي الربع الثاني (30-18)، وفي الثالث (26-24).





وحاول الفريق الأرجنتيني العودة، وتقدم خلال الربع الرابع (34-30)، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة.

وتشهد المجموعة نفسها في وقت لاحق اليوم لقاء المنتخب الياباني مع نظيره الإسباني.



