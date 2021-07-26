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سلوفينيا تقهر الأرجنتين في كرة السلة بأوليمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:25 ص
سلوفينيا
سلوفينيا
وكالات
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استهل المنتخب السلوفيني مشواره في منافسات كرة السلة للرجال، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بالفوز على نظيره الأرجنتيني (118-100)، اليوم الإثنين، في المجموعة الثالثة.

فرض الفريق السلوفيني تفوقه منذ البداية، وتقدم في الربع الأول (32-24)، وفي الربع الثاني (30-18)، وفي الثالث (26-24).

وحاول الفريق الأرجنتيني العودة، وتقدم خلال الربع الرابع (34-30)، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة.
وتشهد المجموعة نفسها في وقت لاحق اليوم لقاء المنتخب الياباني مع نظيره الإسباني.

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الكلمات المفتاحية

كرة السلة سلوفينيا رياضة الارجنتين

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