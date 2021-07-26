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خلال 24 ساعة.. تحرير محاضر لـ9986 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن، فى تحرير محاضر لـ 9986 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9942 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 789 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 221 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1477 أرجيلة.
جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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