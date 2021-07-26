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لهذا السبب.. نيللي كريم تتصدر تريند "جوجل"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تصدرت الفنانة نيللي كريم مؤشرات الأكثر بحثاً  على موقع جوجل، وذلك بعد تداول مقطع فديو لها برفقة الفنان مصطفي قمر وهما يرقصان على أغنية فيلمهما "حبك نار" خلال حفله بالساحل الشمالي.


ومن ناحيه أخرى ظهر مصطفي عبر خاصيه "إستوري" علي صفحته الشخصيه موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالترحيب الفنانه نيلي كريم ونشر صور مشاركتها بالحفله وعلق عليها:"نورتيني يا نيللي"



والجدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الدرامية مسلسل "ضد الكسر"، وهو بطولة محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفي درويش، تارا عماد، هشام إسماعيل، ومن إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي.

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