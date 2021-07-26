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دايلي يتفوق على الصين ويحصد ذهبية الغطس بأوليمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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فكّ توم دايلي عقدته أمام الصينيين وقاد بصحبة ماتي لي بريطانيا الإثنين في أولمبياد طوكيو الصيفي الى إحراز ذهبية زوجي الرجال للمنصة الثابتة 10 م ضمن رياضة الغطس.

وبعدما شاهد الصينيون يتألقون ويخطفون الذهب من أمامه في هيمنة مطلقة على هذه الرياضة بدأت منذ عام 1988 (أحرزوا 75 بالمئة من الذهبيات منذ حينها بينها سبع من أصل ثماني ممكنة في النسخة السابقة عام 2016 في ريو)، فيما اكتفى هو بالبرونزية عامي 2012 في لندن و2016 في ريو، نجح البريطاني البالغ 27 عاماً في فك العقدة الإثنين.

واستفاد دايلي الذي يخوض على الأرجح مشاركته الأولمبية الأخيرة، من اخفاق الزوجي الصيني تشين أيسين وكاو يووان في غطستهما الرابعة من أصل ست، ليفرط كل منهما بذهبيته الأولمبية الثالثة.

وحسم الزوجي البريطاني اللقب بعدما سجل 471.81 نقطة، ليتقدم على الزوجي الصيني (470.58) وزوجي اللجنة الأولمبية الروسية ألكسندر بوندار وفيكتور مينياباييف (439.92).

وفي اليوم الأول من منافسات الغطس الأحد، توجت الصين بالذهب مع فوز الثنائي تينجماو شي وهان وانغ بذهبية مسابقة المنصة المتحركة 3 م لزوجي السيدات.

وحقق الثنائي انتصاراً كاسحاً بتسجيله 326.40 نقطة أمام الكنديتين جينيفر أبيل وميليسا سيتريني بوليو (300.78 نقطة) والالمانيتين لينا هنتشيل وتينا بونزل (284.97).

وباستثناء مسابقة المنصة المتحركة 3 م لزوجي الرجال، حصد الفريق الصيني الذهبية في المنافسات السبع الأخرى في ريو قبل خمس سنوات.

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دايلي اوليمبياد طوكيو الغطس

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