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موعد مباراة أتلتيكو مدريد الأولى في الدوري الإسباني 2021 – 2022

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:30 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الإسبانية المباراة الأولى لأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي وذلك في بداية مشواره في بطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل 2021/2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو يوم الأحد 15 أغسطس 2021 على ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والسابعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

فجر أتلتيكو مدريد مفاجأة كبيرة في الموسم الماضي بتتويجه بلقب الليجا، حيث احتل صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة كما يطمح في الموسم الجديد للمنافسة بقوة على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في حين حصد سيلتا فيجو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة ويطمح لتحقيق مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.

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