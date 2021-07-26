موعد مباراة أتلتيكو مدريد الأولى في الدوري الإسباني 2021 – 2022

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد الأولى في الدوري الإسباني 2021 – 2022
الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:30 ص
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الإسبانية المباراة الأولى لأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي وذلك في بداية مشواره في بطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل 2021/2022.
ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو يوم الأحد 15 أغسطس 2021 على ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.
وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والسابعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
فجر أتلتيكو مدريد مفاجأة كبيرة في الموسم الماضي بتتويجه بلقب الليجا، حيث احتل صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة كما يطمح في الموسم الجديد للمنافسة بقوة على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.
في حين حصد سيلتا فيجو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة ويطمح لتحقيق مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.
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