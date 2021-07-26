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إصابة 10 أطفال عقرهم كلب معسور ببنها 

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصيب 10 أطفال بقرية دجوى مركز بنها، بإصابات متفرقة بالجسد، إثر تعدي كلب مسعور عليهم بالقرية، وجرى على الفور نقل الأطفال الوحدة الصحية ولم يجدوا به المصل، وجرى إحالتهم لمستشفى حميات بنها.

واشار أحد أهالي القرية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال تعرضوا لإصابات خطيرة، وجرى نقلهم لمستشفى حميات بنها، لأخذ المصل اللازم، لافتًا أن الوحدة الصحية بالقرية لم يتواجد به أي علاج أو مصل، لينقذ هؤلاء الأطفال، مطالبًا بضرورة توفير كافة الأمصال تحسبًا لأي طارىء، وكذلك ضرورة قيام الطب البيطرى بتطهير القرية من تلك الكلاب التي تعرض حياه الأهالى والاطفال للخطر.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من الأهالي بمهاجمة كلب مسعور عدد من الأطفال بقرية دجوى مركز بنها،
وانتقلت الأجهزة الامنية، وتبين أن الكلب عقر 10 أطفال، وجرى البحث عنه للقضاء عليه، أو اصطياده لتسليمه للطب البيطري، ونقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما قررت مديرية الطب البيطري بالقليوبية شن حملة للتخلص من الكلاب الضالة والمسعورة في نطاق القرية لمنع تكرار الحادث.

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