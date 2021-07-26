ضبط 3168 قضية سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة الأمن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى.





ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (2584) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3168) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) من ضبط (22) قضية متنوعة.



وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط قضية.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (31) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية).



ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط 1306 قضية تموينية متنوعة أبرزها: غش غذائى ولحوم ومصنعاتها وثروة حيوانية ومواد بترولية وسجائر.



سرقة كهرباء شرطة النقل والمواصلات شرطة التموين قضية سرقة كهرباء مباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية.