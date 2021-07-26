مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي بالدوري

يواجه اليوم الإثنين نادي بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الإثنين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي فى القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة بيراميدز المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة .

خط الهجوم: دودو الجباس.



