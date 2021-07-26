Advertisements

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي بالدوري

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الإثنين نادي بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الإثنين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي فى القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة بيراميدز المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر.
خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة .
خط الهجوم: دودو الجباس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيل بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 16 ساعة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يوجه طلبا إلى كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على سيناريوهات تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور ثمن النهائي بالأولمبياد

منذ ساعة و 21 دقيقة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري

السعيد ورمضان صبحي يقودان بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

موعد بيراميدز ضد الإنتاج الحربي فى الدورى المصرى

رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

موعد مباراة بيراميدز القادمة فى الدورى المصرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

07:37 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان