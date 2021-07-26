مدير أمن الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة بالمنصورة

أجرى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، جولة تفقدية للخدمات المكلفة بتأمين لجان الثانوية العامة.





وكان توافد اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية شعبة العلمي "علوم ورياضة " في الثانوية العامة والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية، ٣٢ ألفا و٣٠٥ طلاب وطالبات، ما بين ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبة شعبة علمي علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبة شعبة علمي رياضة علي ١٦٤ لجنة لأداء امتحان اللغة الاجنبية الأولي" الانجليزي"، وذلك وسط إجراءات احترازية وامنية مشددة.



