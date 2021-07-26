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خلال 24 ساعة.. ضبط 2390 مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (2390) مخالفة مرورية متنوعة.

حيث تم ضبط 886 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (119) مخالفة السير بدون تراخيص، (5) مخالفات موقف عشوائى، 4 مخالفات لشروط التراخيص.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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