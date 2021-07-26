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ضبط 3 أشخاص لغسلهم 20 مليون جنيه حصيلة إتجارهم في المخدرات

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.


وكشفت الإدارة تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.

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