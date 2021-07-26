تطوير ورفع كفاءة أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 20 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة ( نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمة لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.



وتشتمل أعمال التطوير، على عزل جدار حوائط الأنفاق لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.



وخلال الجولة، وجه المحافظ تعليمات للقائمين على المشروع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها، حيث تمثل تلك الأنفاق أهمية كبيرة للمواطنين ويستخدمها آلاف الناس يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، كما طالب المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتي لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.



واستكمل المحافظ الجولة، بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي ودهان واجهات المباني المطلة على القصر بلون موحد وبشكل تنسيق وحضاري متميز، موجها لرئيس الحي بالبدء في أعمال رصف الشوارع المحيطة بالقصر.



واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولًا بأول، حيث تم رفع القمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم.



كما تابع المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع مع مهندسي الموقع للوقوف على مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف في جميع القطاعات، وجاري أعمال وضع بلاط الانترلوك في الجزر الوسطي، وعلى جانبي الطريق مع إنشاء البلدورات على حرم الطريق.



كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص؛ للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.



جاءت الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى اللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجدي نجاح رئيس مجلس مدينه قليوب والمهندسة هاله شندي مدير عام الأبنية التعليمية، ومسئولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة الصرف الصحي وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

