موسم العمرة 2021.. شروط سفر المصريين للاعتمار بالبيت الحرام





في الساعات الأخيرة، قررت المملكة العربية السعودية عودة العمرة للمعتمرين من خارج السعودية بداية من 10 أغسطس المقبل.



وكان وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا، بحسب "واس".





تطعيمات ضد كورونا

وكشف ناصر ترك، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية، أن وزارة الحج السعودية أعلمت مختلف دول العالم الإسلامي ببدء موسم العمرة، وأعلنت الضوابط العامة، ومن المقرر إعلان كل دولة للشروط الخاصة بها، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من قبل المملكة.



وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح أن السعودية لم تعتمد لقاحين سينوفارم وسينوفاك حتى الآن، متوقعا اعتماد المملكة اللقاحين قريبا.



شهادة صحية وعمر المعتمر

وأشار إلى أن إجراءات التقديم للعمرة تشمل الحصول على شهادات صحية من مراكز معينة ستحددها المملكة لاحقا، إضافة إلى تخطي سن المعتمر 18 عاما، موضحا أن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيا عبر شركات السياحة.



إجراء تأمين صحي للمعتمر

ولفت إلى أن شروط العمرة تتضمن أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق اثنين كحد أقصى، إضافة إلى تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، إضافة إلى إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.



تجهيز مبلغ العمرة

ومن الشروط أيضا ضرورة توفير المبلغ اللازم للعمرة، وفي هذا الشأن قالت تقارير صحفية إن الحد الأدني عند فتح العمرة للمصريين سوف يكون 25 ألف جنيه والمستوى الأعلى يبدأ من 50 ألف جنيه.



وأضافت التقارير أن الجميع ينتظر جميع الشروط والضوابط التي سوف تقدمها المملكة العربية السعودية، ولكن سوف يوجد هناك زيادة التكلفة الخاصة بالعمرة والتي تصل لـ 50% بسبب الكثير من الإجراءات التي تدور حول فيروس كورونا.





وكانت المملكة العربية السعودية، أصدرت الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام ١٤٤٣هجريًا، عقب ساعات من انتهاء تنظيم موسم الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة.



وفيما يخص الإلتزامات العامة لشركات ومؤسسات العمرة، فإنها تلتزم بتنفيذ كل ما ورد في العقد المبرم مع المعتمر وما يتضمنه البرنامج من خدمات، مع إبلاغ كافة التعليمات للموكل الخارجي في الدول المصدرة للمعتمرين وإزالة أي عراقيل تقع أمامهم، مع الإلتزام بتحديث وتعديل البرنامج على النظام الإلكتروني بشكل دائم وفق ما يطرأ من متغيرات على البرامج.



ويتم إدخال بيانات الاستعداد المسبق في النظام الإلكتروني للعمرة قبل قدوم المعتمرين بـ٢٤ ساعة بحد أقصى، بحيث تشمل بيانات رحلتي القدوم والمغادرة المؤكدة للمعتمر مع أرقام التذاكر ومنافذ الدخول والخروج، كما تلتزم الشركات بتوصية الحجاج اتباع الإجراءات الاحترازية خلال رحلتهم، وكذا متابعة اشتراطات الناقل الجوي وبلد المغادرة، علاوة على اشتراط فحص pcr قبل صعود طائرة العودة من المملكة، وإلا يتم إلغاء سفرهم ويتحمل المستضيف تكلفة إقامتهم ورحلتهم الجديدة.



واشترطت الضوابط على الشركات المنظمة، تفويج المعتمرين وإرشادهم على شكل مجموعات من مساكنهم إلى الحرمين الشريفين لأداء المناسك أو الزيارة مع قائد صحي حسب الوقت والبرنامج المعتمد لكل مجموعة، وبالمعايير والضوابط التنظيمية والصحية، كما يتم التنبيه على الوكلاء الخارجيين بضرورة إشعار المعتمرين للالتزام بعدم حمل أية مواد ممنوعة أو محظورة عند القدوم وإلا يتعرض حاملها للمساءلة القانونية.



وتلتزم شركة العمرة حال تقديم خدماتها من خلال وكيل افتراضي في أحد الدول المعتمدة أن يكون ذلك مقصورا على مواطني الدولة أو المقيمين فيها، كما تلتزم بمغادرة كافة المعتمرين الحاصلين على هذه التأشيرة فور انتهاء مدتها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المقررة لحالات التخلف عن موعد التأشيرة.



كما تلتزم الشركات بتقديم كافة الخدمات المطلوبة للمعتمرين حال وقوع حوادث صحية أو أمنية أو حالات وفاة، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مع الالتزام بمشاركة كافة منسوبي العمرة في الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الحج والعمرة.