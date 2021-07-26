في هذا الموعد.. خالد سليم يحيي حفلاً غنائياً بالإسكندرية

يستعد الفنان خالد سليم،لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك يوم 12 أغسطس المقبل، ويقام الحفل برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وفي سياق آخر، طرح خالد سليم مؤخرًا أغنية "عشمني"، وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين و توزيع أحمد عادل، هندسة صوت وميكس هانى محروس.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الدرامية مسلسل "جمال الحريم" من بطولة نور، ودينا فؤاد، وصلاح عبد الله، وأشرف مصيلحى، وحازم سمير، وإيهاب فهمى، وأمير شاهين، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.