مياه قنا: إصلاح خط طرد رئيسي يغذي مدينة قفط

أوضح المهندس محمود أحمد شحات، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قفط، أنه وقع عطل صباح اليوم الاثنين، بعداية خط طرد محطة مياه قفط، قطر ٤٥٠ مم؛ نتيجة أعمال تكريك ترعة البارود، الأمر الذي أدى إلى إيقاف محطتي مياه قفط المرشحة ونجع عليقي المدمجة، مما يؤثر على كامل مركز قفط والبنود والمقارين.



وأضاف شحات، أن عملية الإصلاح استغرقت مدة ساعتين ونصف من العمل المتواصل من خلال فريق العمل الخاص بشبكة مياه مدينة قفط وذلك لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وتوصيل المياه إلى المواطنين.



ومن جانبها تتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بخالص الشكر لجميع العاملين الذين يعملون بكد وإخلاص في إنهاء كافة الأعطال والكسور في أوقات حرجة وقياسية.