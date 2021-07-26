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تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الأثار بعين شمس

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس حبس المتهمين بالتنقيب عن الأثار بعين شمس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما وردت قسم شرطة عين شمس مفاداها قيام 4 أشخاص وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية" بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، ملك المتهمة، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر) يستخدموهم للتنقيب عن الأثار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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محكمة جنح عين شمس عين شمس حوادث الفجر التنقيب عن الأثار

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