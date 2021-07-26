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زين عوض تُحيي التراث بميدلي جديد لسميرة توفيق

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة زين عوض عن سعادتها بإطلاق فيديو كليب ميدلي للفنانة سميرة توفيق أغنية "حيالله بليالي الكيف".

وأكدت زين عوض على أهمية هذا العمل في إعادة إحياء التراث الذي تغنت به سمراء البادية ونشرته في الوطن العربي.

ويُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي وانتاج شيرين أبو حمدة وتنسيق ابراهيم العبدلات وإخراج جلال عبد الحميد.

ولفت زين النظر إلى أهمية مثل هذه النوعية من الأغنيات لأنها تعبر عن طبيعة المكان ووصفه.

وهو لون غنائي يطلبه الجمهور ويسمعه لما فيه من فرح وألوان وطابع تراثي أصيل.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جمع الفنانة سميرة توفيق والفنانة زين عوض ديو غنائي في احتفال عيد الاستقلال الأردني ال٧١ أمام جلالة الملك عبد الله والملكة رانيا العبدالله في قصر رغدان.

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