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مصادر تونسية: رئيس الوزراء المعزول في منزله وليس رهن الاعتقال

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نقلت وكالة رويترز، عن مصادر تونسية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء المعزول هشام المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال.

 

وأعلن سعيد، في كلمة بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على «فيس بوك»،  إلى أنه سوف تصدر جملة من قرارات أخرى على شكل مراسيم للمساعدة في إنقاذ الدولة وعودة حالة السلم مرة أخرى.

 

وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

 

 كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

 

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

 

وتجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس، راشد الغنوشي، عن الحكم.

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