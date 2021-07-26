"التنمية المحلية": الانتهاء من طلاء واجهات 125 ألف عمارة سكنية (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من طلاء 125 ألف عمارة سكنية بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ووزارة الإسكان، والمحافظين.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم اختيار ألوان الواجهات بشكل يحافظ على الهوية البصرية للمحافظات، موضحا أن كل محافظة اختارت لونا خاصا بها وفقا لطبيعتها.



