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"التنمية المحلية": الانتهاء من طلاء واجهات 125 ألف عمارة سكنية (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من طلاء 125 ألف عمارة سكنية بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ووزارة الإسكان، والمحافظين.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم اختيار ألوان الواجهات بشكل يحافظ على الهوية البصرية للمحافظات، موضحا أن كل محافظة اختارت لونا خاصا بها وفقا لطبيعتها.

وأكد أنهم عملوا على الحفاظ على الطابع المعماري لكل محافظة من المحافظات، وإظهارها بالصورة الحضارية واللائقة بها، موضحا أن عملية طلاء واجهات المباني تتم على مراحل وصولا إلى كل الواجهات التي لم يتم تشطيبها تشطيبا خارجيا.

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طلاء واجهات المنازل بوابة الفجر الفجر التنمية المحلية

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