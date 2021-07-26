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محافظ الشرقية يُتابع أعمال رصف الطرق الداخلية بالحسينية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من رصف طريق مدخل عزبة البابور صان ـ ورصف مدخل عزبة التمارزة صان البحرية ـ طرق تيمور ـ الرمالي ـ أبو فرج الظواهرية ـ مدخل الإتحاد حتي المعهد الديني الناصرية.

وأضاف رئيس المركز أنه تم الإنتهاء من رصف كلًا من:- الطريق الدائري ـ المستشفى الزراعة ـ بشري ـ منشأة خليل ورصف طريق 7 الصالحية قصاصين الشرق ـ طريق 6 بحر البقر 2 شهداء بحر البقر ـ رصف طريق الربعمائة سماكين الغرب بتكلفة إجمالية بلغت ٥ مليون و٦٥٠ ألف جنيها وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪، وذلك ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ م لفتح محاور مرورية جديدة بين القرى وربطها مع المدينة تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

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