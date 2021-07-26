Advertisements

موعد مباراة ألمانيا ضد ساحل العاج في أولمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:31 م
منتخب المانيا الاوليمبي
منتخب المانيا الاوليمبي
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه المنتخب الألماني نظيره منتخب ساحل العاج يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية والهزيمة امام منتخب البرازيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة المانيا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 17 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ 39 دقيقة

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 14 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

الأخضر الأولمبي في مجموعة البطل والوصيف بدورة الألعاب الأولمبية ( طوكيو 2020 )

موعد مباراة ألمانيا ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو

موعد مباراة السعودية ضد كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

موعد مباراة البرازيل ضد ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020

الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020.. "ريشارليسون" يسجل اول هاتريك له خلال 23 دقيقة (فيديو)

موعد مباراة البرازيل وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

12:39 م

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

12:31 م

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان