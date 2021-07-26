موعد مباراة ألمانيا ضد ساحل العاج في أولمبياد طوكيو

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موعد مباراة ألمانيا ضد ساحل العاج في أولمبياد طوكيو
الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:31 م
علي ماهر حلمي
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يواجه المنتخب الألماني نظيره منتخب ساحل العاج يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية والهزيمة امام منتخب البرازيل.
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