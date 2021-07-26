عبدالله المتولي يطلق مبادرة"معًا لمكافحة المخدرات"







أطلق الدكتور عبدالله المتولي نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، مبادرة "معًا لمكافحة المخدرات" ، وهي مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات تستهدف المصطافين بالأماكن العامة والمدن والمحافظات.







قال عبدالله المتولي عقب تكريمة من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الشباب هم العنصر الاساسي في النهضة الاقتصادية ودعم الدولة لمواجهةالصعاب ، وان هناك خطة متكاملة لتوفير بيئة صحية لتحقيق التوازن .







وأوضح المتولي ، إن خط الدفاع الأول في مواجهة مشكلة الادمان و مكافحة المخدرات هو الأسرة، فمن داخل الأسرة تبدأ أهم المسئوليات وأكبرها ، فالأبوان اللذان يهملان وينصرفان عن الأولاد بحجة تدبير المال تكون النتيجة بالنسبة لهما غالباً مكسباً في المال وخسارة في الأولاد.







وأشار أن بعد مسئولية الأسرة تأتي مسئولية المجتمع في مختلف صوره ، حيث أن المجتمع ككل داخل القرية وكوحدة داخل المدرسة أو النادي أو الحي أو الشارع، والترابط بين هذه المجتمعات هو الذي يقيم خطاً دفاعياً قوياً على عكس التفكك الذي يسهل لفيروس الانحرافات سهولة اختراق هذا المجتمع،



ومسئولية المجتمع أن يتعاون وأن يخطط في مواجهة الخطر.











وأختتم كلمته ، بأن المبادرة لاقت قبولا كبيرا ، حيث تفاعل معها الشباب ، كما تفاعل العديد من الاسر مع المبادرة واعلنوا عن رغبتهم فى علاج من يتعاطون من ابنائهم مواد مخدرة، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية بالمجان، وفى سرية تامة، فيما قام المتطوعون في المبادرة بتوزيع مطبوعات على الشباب فى ميادين المحافظات والمدن تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطى المخدرات.