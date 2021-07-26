Advertisements

الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة بالعاصمة ويمنع الموظفين من دخول المبنى

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال موظفون حكوميون، إن الجيش التونسي انتشر في مقر الحكومة في العاصمة ومنع الموظفين من دخول المبنى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن سعيد، في كلمة بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على «فيس بوك»،  إلى أنه سوف تصدر جملة من قرارات أخرى على شكل مراسيم للمساعدة في إنقاذ الدولة وعودة حالة السلم مرة أخرى.

 

وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

 

 كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

 

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

 

وتجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس، راشد الغنوشي، عن الحكم.

أخبار تهمك

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ 37 دقيقة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ 13 دقيقة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

12:39 م

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان