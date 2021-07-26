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نقل طالبتين للمستشفي في كفر الشيخ بعد تعرضهن للاغماء

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أصيبت الطالبة " ن. ع " بلجنة مدرسة الثانوية بنات بسيدي سالم " علمي" بمحافظة كفر الشيخ، بغيبوبة سكر أثناء أداؤها الامتحان، وعلي الفور تم نقلها لمستشفي سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيبت الطالبة " ش. ج " بلجنة معهد دسوق للفتيات بالثانوية الأزهرية بحالة إغماء مفاجئ أثناء أداؤها الإمتحان، وتم نقلها لمستشفي دسوق المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مضيفا أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبية يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفرالشيخ ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة أنه يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، فضلًا عن وجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وكذلك متابعة الحالة أثناء تأدية الامتحان، فضلًا عن وجود غرف عزل مجهزة فى حالة ظهور أى اشتباه أثناء اللجنة.

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