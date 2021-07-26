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خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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علقت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على قرار التعديل الوزاري، قائلة: إن التعديل الوزاري وارد ويتم كل فترة، وإن كان هناك تعديل يوجد فيه مُهمات وفيه أدوار ومطلوب مهمة معينة فى وقت معين، ومطلوب استكمال مجموعة من المشروعات مستوى أداء فى شكل معين، فهناك البعض لديهم القدرة على استكمال الملف المطلوب منهم على أكمل وجه ولهم القدرة أيضًا على العمل بمستوى وأداء معين وهناك البعض قد يكون أخفق فى مستوى الأداء، لذلك التعديل فى المرحلة الحالية فى غاية الأهمية.

وأكدت "درويش" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن هذه المرحلة مُهمة لأنها مرحلة استكمال لمشروع الدولة المصرية، والتنمية المستدامة، والبنية التحتية، واستكمال ملف الإسكان الإجتماعى للشباب، والملف الإقتصادي للدولة المصرية، والملف الخاص بالبيئة وتغيرات المناخ، كل هذه الملفات مُهمة لمصر.

وأضافت، أن الجانب الطبى وملف التعليم الأساسي والتعليم العالي من أهم الملفات حاليًا ولابد أن يكون هناك مسافة متقاربة فى التعليم مع العالم بأكمله، إلى جانب استكمال التنمية الحقيقية للدولة المصرية الجديدة.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى مستوى أداء عالٍ، ومستوى أداء فكرى خارج الصندوق ومن أدى دوره بشكل ما ولكن غير مطابق للمواصفات، فهي قدرات وتختلف من فرد لآخر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى مشاورات مكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنهاء التعديل الوزاري المرتقب؛ حيث من المتوقع إجراء حركة تعديل وزاري كبيرة تشمل 10 حقائب وزارية، قابلة للزيادة، إلى جانب إجراء حركة تغيير في المحافظين عقب إعلان التعديل الوزاري.

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