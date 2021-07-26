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درة تدعو الله لحماية تونس وشعبها
الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:41 م
آيه عبد العزيز
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توجهت الفنانة درة بالدعاء إلى الله لحماية تونس وشعبها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"
كتبت دره منشورًا قالت فيه:" ربي إحمي تونس وشعبها "
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل " بين السماء والأرض"، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة هاني سلامة،يسرا اللوزي،أحمد بدير،سوسن بدر،محمد ثروت،محمود الليثي،دره،ندي موسي تأليف اسلام حافظ اخراج ماندو العدل.
كتبت دره منشورًا قالت فيه:" ربي إحمي تونس وشعبها "
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل " بين السماء والأرض"، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة هاني سلامة،يسرا اللوزي،أحمد بدير،سوسن بدر،محمد ثروت،محمود الليثي،دره،ندي موسي تأليف اسلام حافظ اخراج ماندو العدل.
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