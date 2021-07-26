درة تدعو الله لحماية تونس وشعبها

توجهت الفنانة درة بالدعاء إلى الله لحماية تونس وشعبها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"





كتبت دره منشورًا قالت فيه:" ربي إحمي تونس وشعبها "



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل " بين السماء والأرض"، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة هاني سلامة،يسرا اللوزي،أحمد بدير،سوسن بدر،محمد ثروت،محمود الليثي،دره،ندي موسي تأليف اسلام حافظ اخراج ماندو العدل.