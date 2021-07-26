بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك

لا تمانع إدارة نادي بيراميدز، من انتقال نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء ذلك بشرط حصول نادي بيراميدز على خدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض والمعار إلى سموحة ضمن الصفقة.





ويعتبر نبيل عماد دونجا على رأس العناصر التى يرغب الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فى التعاقد معها فى انتقالات الصيف من أجل تعويض رحيل المحترف التونسي فرجاني ساسي.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك رغبة شديدة من جانب إدارة فريق بيراميدز فى التعاقد مع مصطفى فتحي، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف سموحة.





وتابع المصدر، أن إدارة بيراميدز ترى أن مصطفى فتحي سيكون صفقة قوية للفريق حال التعاقد معه، وهناك ترحيب من جانب الفريق السماوي بانتقال نبيل عماد دونجا إلى القلعة البيضاء.



